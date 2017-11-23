Иран выполняет обязательства по ядерной сделке, заявил глава МАГАТЭ

ВЕНА, 23 ноя — РИА Новости. Тегеран продолжает выполнять свои обязательства, взятые в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, МАГАТЭ неизменно контролирует этот процесс, заявил гендиректор агентство Юкия Амано.

Он напомнил, что в конце октября посетил Тегеран, где провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и другими правительственными лидерами и призвал Иран ратифицировать Дополнительный протокол к Соглашению о гарантиях, который он в настоящее время применяет.

"Как показывает мой доклад о проверке и мониторинге в Исламской Республике Иран в рамках резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, агентство продолжает проверять и контролировать осуществление Ираном своих обязательств в области ядерной энергетики в рамках СВПД. Взятые Ираном обязательства, связанные с ядерным оружием, осуществляются", — сказал он, выступая на совете управляющих агентства в четверг.

Амано добавил, что специалисты МАГАТЭ продолжают проверять "непереключение ядерных материалов, объявленных Ираном в соответствии с Соглашением о гарантиях", оценивать отсутствие незаявленных ядерных материалов и деятельности в Иране. "На сегодняшний день агентство имеет доступ ко всем местам, которые нам необходимо посетить", — отметил гендиректора МАГАТЭ.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В обмен на постепенное снятие санкций власти Ирана согласились демонтировать тысячи центрифуг по обогащению урана, занялись реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке, а также открыли доступ на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ, которые по итогам инспекций предоставляют отчет о соблюдении, или же нарушении, достигнутых договоренностей.