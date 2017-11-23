В ДНР подтвердили ликвидацию диверсантов в Луганске

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (296)

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. В Луганске ликвидировали диверсантов, действовавших под контролем украинского спецназа, подтвердили в министерстве госбезопасности самопровозглашенной ДНР.

Операция прошла совместно со спецслужбами соседней республики. Ранее о ее итогах рассказал министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Отмечается, что диверсанты готовили теракты, планируя дестабилизировать политическую обстановку в республиках. Задания для них поступали от командования третьего отдельного полка спецназа украинского Минобороны.

Идет расследование, правоохранители ищут сообщников задержанных.

Также в Народной милиции ЛНР рассказали, что Киев планирует постановочные съемки с участием украинских военнослужащих, переодетых в форму солдат самопровозглашенных республик. Они будут посвящены "обстрелам позиций ВСУ". Представитель ведомства Андрей Марочко констатировал, что Киев " продолжает нарушать Минские договоренности".

Во вторник оперативники ЛНР задержали злоумышленников, которые пытались проникнуть в республику, чтобы совершить теракты. В ЛНР отмечали, что украинские диверсанты активизировались у линии соприкосновения. Они минируют территорию и собирают разведданные.