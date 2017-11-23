ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. В Луганске ликвидировали диверсантов, действовавших под контролем украинского спецназа, подтвердили в министерстве госбезопасности самопровозглашенной ДНР.
Отмечается, что диверсанты готовили теракты, планируя дестабилизировать политическую обстановку в республиках. Задания для них поступали от командования третьего отдельного полка спецназа украинского Минобороны.
Идет расследование, правоохранители ищут сообщников задержанных.
Во вторник оперативники ЛНР задержали злоумышленников, которые пытались проникнуть в республику, чтобы совершить теракты. В ЛНР отмечали, что украинские диверсанты активизировались у линии соприкосновения. Они минируют территорию и собирают разведданные.