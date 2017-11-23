Медведчук считает ошибкой исключение прямого диалога Киева и ополченцев

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Представитель властей Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает ошибкой исключение формата прямого диалога Киева с самопровозглашенными ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта в Донбассе.

Представитель Киева на переговорах контактной группы в Минске Леонид Кучма ранее заявил, что развитие ситуации в Донбассе зависит "от господа Бога и Путина". Киевская сторона также неоднократно заявляла, что не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

"Мы хорошо понимаем, даже без высказываний уважаемого Леонида Даниловича (Кучмы о ситуации в Донбассе — ред.), что многое зависит от России. Но исключать прямой диалог с Донецком и Луганском было ошибочным с самого начала. В своей стране мы должны сами договориться и сами навести порядок", — сказал Медведчук в четверг в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине".