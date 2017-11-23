Формат обмена пленными "всех на всех" пока невозможен, заявил Медведчук

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в формате "всех на всех" пока не возможен, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине".

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ЛНР и ДНР инициативу Медведчука по обмену пленными; они в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

"На сегодняшний день установлены 386 человек, удерживаемых на территории Украины (их разыскивают оккупированные районы Донецкой и Луганской областей). На территории непризнанных республик установлены и подтверждены 94 человека из 157 нами разыскиваемых. Однако, с учетом действующего законодательства, Украина не может провести обмен в таком формате… Мы рассчитываем на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, а Украина, в свою очередь, готова освободить 306 человек", — сказал Медведчук.