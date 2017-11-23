Три сотрудницы итальянского детсада арестованы за издевательства над детьми

РИМ, 23 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Три воспитательницы итальянского детского сада арестованы за издевательства над детьми, сообщает в четверг итальянская полиция.
Воспитательницы детсада устроили в нем "настоящий террор" – детей в возрасте от трех до пяти лет постоянно унижали, наказывали и били, добавили в полиции.
Три арестованных женщины в ближайшее время предстанут перед судом, а их воспитанников, подвергавшихся самым тяжелым издевательствам, вместе с родителями пригласят в полицию для дачи показаний на своих бывших воспитательниц, дополняется в сообщении.