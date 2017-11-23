Медведчук считает неправильным переносить из Минска переговоры по Донбассу

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает нецелесообразным переносить переговорную площадку по урегулированию в Донбассе из столицы Белоруссии, это решение зависит от Киева только частично.

"Чем не угодила Белоруссия вместе с Минском? Это соседняя страна, рядом, лететь в Минск 45 минут. Тем, кто делает такие предложения (поменять площадку переговоров — ред.), нужно понимать, что решение о переносе площадки в другую страну, как и изменение формата, от Украины зависит только частично. Согласятся ли остальные? Ведь представители ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) не поедут в любую страну", — сказал Медведчук в опубликованном в четверг интервью "Комсомольской правде в Украине".

По его словам, у Белоруссии "как у самостоятельного, независимого государства, может быть любая позиция". "Встала она на сторону России или не встала, она предоставляет площадку для переговорного процесса, и Украина должна быть за это ей благодарна", — заявил Медведчук.