Медведчук: списки обмена пленными между Киевом и Донбассом согласованы

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст ДНР и ЛНР 306 человек, ополченцы вернут 74, заявил Виктор Медведчук — представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинкий выбор — право народа".

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; они в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

"Согласно первому этапу обмена, мы планируем 74 человека вернуть в Украину и 306 человек передать в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей",- сказал Медведчук интервью "Комсомольской правде" на Украине, отвечая на вопрос о том, согласованы ли списки для обмена пленными окончательно.