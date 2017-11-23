В НАТО призвали избегать эскалации в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (506)

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО обеспокоена конфликтом в Нагорном Карабахе и призывает избегать эскалации, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Неразрешенный конфликт в Нагорном Карабахе вызывает беспокойство. Ясно, что военного решения конфликта не существует, и что НАТО не играет тут прямой роли", — сказал Столтенберг журналистам.

Он отметил, что альянс поддерживает работу сопредседателей минской группы ОБСЕ и рад возобновлению переговоров между лидерами Азербайджана и Армении.

"Мы призываем вас продолжить идти по пути поиска решения через переговоры и избегать новой эскалации", — заявил генсек альянса.