КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Введение миротворцев ООН в Донбассе будет означать консервацию конфликта, у Киева есть возможности решить конфликт в соответствии с минскими соглашениями, считает представитель властей Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

"Миротворческая миссия будет означать законсервированный конфликт на востоке Украины. Я считаю, что у власти Украины есть все возможности договориться и решить проблему установления мира в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями, которые признаются безальтернативными во всем мире. С этим не согласна только "партия войны" на Украине", — сказал Медведчук в четверг в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине".

По его словам, минские соглашения поддержаны и "нормандской четверкой", и, главное, резолюцией Совета Безопасности ООН. "Если есть политическая воля и политический ресурс, будет мир. А все остальное, на мой взгляд, — от лукавого", — добавил Медведчук.