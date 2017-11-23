Турция направила США семь запросов на выдачу Гюлена с июля 2016 года

АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Анкара направила Вашингтону семь запросов на экстрадицию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, но США ничего не предприняли в связи с этим, заявил министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль.NTV.
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.
Власти Турции обвинили организацию Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
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