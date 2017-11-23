КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса "ставит крест" на минских соглашениях и делает все, чтобы регион не вернулся в состав Украины, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в опубликованном в четверг интервью "Комсомольской правде в Украине".

"Я считаю, что этот закон против мирного урегулирования ситуации в Донбассе — со стороны тех, кто будет голосовать за этот закон. Этот закон ставит крест на минских соглашениях, на реинтеграции и делает все, чтобы Донбасс не вернулся в Украину, а Украина не вернулась в Донбасс", — заявил Медведчук.

Принятый Радой в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.