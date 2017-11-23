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Россия направит на поиск аргентинской подлодки самолеты, заявил адмирал

Сюжет:
Инцидент с аргентинской подлодкой (36)
12:1623.11.2017
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© Фото из личного архива Владимира ВалуеваАдмирал Владимир Валуев. Архивное фотоАдмирал Владимир Валуев. Архивное фото
© Фото из личного архива Владимира Валуева

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. РФ может оперативно направить для поиска пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" противолодочные самолеты Ил-38, в ее спасении целесообразно использовать океанографическое судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов", считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Argentina Navy
Власти Чили направили корабль для помощи в поиске пропавшей подлодки

Президент России Владимир Путин в среду предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в операции по поиску и спасению подлодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан".  Лидеры двух стран договорились установить контакт между оборонными ведомствами для проведения спасательной операции. По информации МИД Аргентины, РФ стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции. Об оказании помощи также заявил президент США Дональд Трамп.

В ВМС Аргентины сообщили, что помочь в поиске субмарины может гидроакустическая аномалия, замеченная в районе ее исчезновения 15 ноября.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины
© AP Photo / Argentina Navy
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"Для поиска аргентинской подводной лодки целесообразно использовать, в первую очередь, противолодочную авиацию Военно-морского флота России — самолеты Ил-38 с магнитными обнаружителями. Это сейчас самые эффективные средства поиска, которые может предоставить РФ в соответствии с предложением нашего президента Владимира Путина", — заявил РИА Новости Валуев.

По его мнению, на следующем этапе операции — уточнения состояния уже найденной субмарины — следует использовать российские глубоководные подводные аппараты.

"Наше новое спасательное океанографическое судно "Игорь Белоусов" с глубоководным аппаратом "Бестер-1" может быть использовано после обнаружения подводной лодки — на этапе конкретного оказания помощи аварийной субмарине", — полагает российский адмирал.

Он отметил, что "для этого "Игорь Белоусов" необходимо направить с Камчатки в Атлантику в самое ближайшее время, так как до района поиска "Сан-Хуана" ему предстоит идти около двух недель".

Самолет ВМС Аргентины над Атлантическим океаном в процессе поиска пропавшей подлодки Сан-Хуан. 22 ноября 2017
© REUTERS / Argentine Navy/Handout
Странный шум: ВМС Аргентины рассказали, что может помочь в поисках подлодки
"В любом случае это касается договора между двумя странами: если Аргентина пожелает принять помощь, наши наверняка пошлют необходимые поисковые и аварийно-спасательные силы и средства", — заключил Валуев.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили о возникшей аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.

Противолодочный самолет средней дальности Ил-38, разработанный на базе пассажирского лайнера Ил-18В, предназначен для поиска и поражения субмарин противника, постановки минных заграждений, разведки и участия в поисково-спасательных операциях.

Представитель ВМС Аргентины, капитан Энрике Бальби перед штаб-квартирой ВМС в Буэнос-Айресе. 22 ноября 2017
© AFP 2017 / Victor Carreira/Telam
В районе пропажи аргентинской подлодки засекли "гидроакустическую аномалию"
Спасательное океанографическое судно 79-го аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" — головное проекта 21300 — предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на субмарины и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты. Оно оснащено телеуправляемыми системами, барокамерой и необходимой медицинской техникой; несет на борту глубоководный аппарат "Бестер-1". Водоизмещение судна — 5 тысяч тонн, длина — более 100 метров.

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