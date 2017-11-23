Медведчук рассказал детали обмена пленными между Киевом и ополченцами

РИА Новости. МЕДВЕДЧУК: СПИСКИ ПО ОБМЕНУ ПЛЕННЫМИ МЕЖДУ КИЕВОМ И ОПОЛЧЕНЦАМИ СОГЛАСОВАНЫ, НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ УКРАИНА ПЕРЕДАСТ ДНР И ЛНР — 306 ЧЕЛОВЕК, ОПОЛЧЕНЦЫ — 74