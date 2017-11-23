В Мексике три жилых дома провалились в котлован

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Мексике несколько жилых домов провалились в котлован строящегося торгового центра. Один человек погиб, трое пропали без вести, еще несколько получили травмы, сообщает Telemundo.

Инцидент произошел в городе Монтеррей (штат Нуэво-Леон). Данные о количестве разрушенных домов разнятся, местные СМИ сообщают как о трех, так и о четырех зданиях.

Власти настаивают на том, что эти дома расселили несколько недель назад и почему там оказались люди, непонятно. По данным телеканала, пострадавшими могут быть работники строительной компании.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. Правоохранительные органы начали расследование.