Иракская армия начала операцию против боевиков ИГ* на западе страны

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Ирака в четверг начали военную операцию по зачистке от террористов группировки "Исламское государство"* западных пустынных территорий на границе с Сирией, сообщила пресс служба командования совместных операций Ирака.
Во вторник источник сообщил РИА Новости, что иракская армия намеревается начать на этой неделе операцию по уничтожению остатков террористической группировки ИГ* в стране в провинции Салах-эд-Дин.
По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95% территории, которую они контролировали в Сирии и Ираке. Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года.
*Террористическая организация, запрещенная в России