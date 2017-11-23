Иракская армия начала операцию против боевиков ИГ* на западе страны

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Ирака в четверг начали военную операцию по зачистке от террористов группировки "Исламское государство"* западных пустынных территорий на границе с Сирией, сообщила пресс служба командования совместных операций Ирака.

"Армия и силы ополчения аль-Хашд аш-Шааби приступили к масштабной операции по зачистке районов Джазиры, расположенных между провинциями Салах-эд-Дин, Найнава и Анбар в рамках второго этапа операций по зачистке", — приводит служба слова командующего операцией по зачистке Абдель-Амира Яраллы.

Во вторник источник сообщил РИА Новости, что иракская армия намеревается начать на этой неделе операцию по уничтожению остатков террористической группировки ИГ* в стране в провинции Салах-эд-Дин.

После объявления 17 ноября об освобождении от боевиков последнего оплота ИГ* в стране – города Рава на западе провинции Анбар – командование армии Ирака заявило, что войска продолжат операции по преследованию боевиков ИГ*, пока вся страна не будет очищена от терроризма.

По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95% территории, которую они контролировали в Сирии и Ираке. Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года.

*Террористическая организация, запрещенная в России