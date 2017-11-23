Силовики заявили об укреплении позиций на луганском направлении в Донбассе

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Отдельные подразделения украинских силовиков укрепили позиции на луганском направлении для улучшения условий наблюдения и ведения огня в Донбассе, заявили в четверг в генштабе ВС Украины.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на волонтеров сообщали, что военные заняли ряд поселков и взяли под контроль несколько стратегических высот на Светлодарской дуге в Донбассе.

"Вооруженные силы Украины строго придерживаются минских договоренностей, согласно положениям которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в рамках территорий, определенных этими договоренностями. Отдельные подразделения ВСУ на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня", — говорится в сообщении генштаба, опубликованном в Facebook.