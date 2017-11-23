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Семьи экипажа пропавшей аргентинской подлодки надеются на спасение родных

Сюжет:
Инцидент с аргентинской подлодкой (36)
11:2623.11.2017
(обновлено: 11:27 23.11.2017)
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© AP Photo / Argentina NavyПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фотоПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Argentina Navy

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА, 23 ноя — РИА Новости. Родственники и знакомые экипажа пропавшей 15 ноября подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" надеются на их спасение и собираются у военно-морской базы в городе Мар-дель-Плата в ожидании новостей. 

Самолет ВМС Аргентины над Атлантическим океаном в процессе поиска пропавшей подлодки Сан-Хуан. 22 ноября 2017
© REUTERS / Argentine Navy/Handout
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"Что касается меня, я надеюсь", — сообщила РИА Новости жена одного из моряков подводной лодки Фернанда Валакко. Говоря о нем, женщина отметила, что уверена в способности мужа справиться в подобной ситуации. По ее словам, все члены экипажа "подготовлены к пребыванию на подводной лодке, они прошли интенсивные курсы".

"В случае чрезвычайной ситуации, они знают, как ее решить и что делать", — заявила Валакко. Она добавила, что ее муж способен "эмоционально переносить" ситуацию, так как он "самый спокойный человек из всех, кого она знает". "Он знает, что он должен делать, как и где находиться в подводной лодке", — добавила она.

Представитель ВМС Аргентины, капитан Энрике Бальби перед штаб-квартирой ВМС в Буэнос-Айресе. 22 ноября 2017
© AFP 2017 / Victor Carreira/Telam
В районе пропажи аргентинской подлодки засекли "гидроакустическую аномалию"
"Эта новость заставила нас находиться в ожидании", — заявил РИА Новости отец командира пропавшего судна Фернанде Висенте Вильярреаля военный в отставке Хорхе Альберто Вильярреаль. Он отмечает, что надеется на лучшее и что все члены экипажа смогут "перенести эту ситуацию".

"Об этих технологических терминах не знаю, нам сказали только, что есть шум, который мог быть с субмарины… и они будут работать над этим", — отметил Вильярреаль по поводу гидроакустической аномалии, отмеченной в районе исчезновения подводной лодки.

Врач-психиатр Энрике Стейн сообщил РИА Новости, что моральное состояние членов семей экипажа пропавшей подлодки меняется в зависимости от информации, поступающей из разных СМИ.

"В данный момент люди находятся в эмоциональном состоянии из-за поступающей информации, включая иллюзии и разочарования, что логично, потому что (они – ред.) не могут ничего сделать", — заявил Стейн.

Владимир Комоедов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Экс-командующий ЧФ оценил шансы экипажа аргентинской подлодки на спасение
Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

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