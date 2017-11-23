В Польше пострадали семь человек при подземном толчке в шахте

ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате подземного толчка в угольной шахте в Польше, сообщает Центр кризисного управления в Катовицах.

"В шахте Весела в Силезском воеводстве произошел толчок. Семь шахтеров получили ранения", — говорится в сообщении.

В момент происшествия горняки находились на уровне 600 метров под землей. Все пострадавшие — слесари, которые проводили в шахте ремонтные работы. "В настоящее время жизни пострадавших опасность не угрожает. Они получили ушибы, вывихи и ссадины. Один получил травму головы и ребер", — сообщили в Центре кризисного управления.

В аварийной шахте работали 30 шахтеров. Все они благополучно поднялись на землю.