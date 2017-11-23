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По прозвищу "Крокодил": Эммерсон Мнангагва станет президентом Зимбабве

Сюжет:
Политический кризис в Зимбабве (97)
11:1523.11.2017
(обновлено: 11:18 23.11.2017)
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© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiБывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Архивное фотоБывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Новым президентом Зимбабве вместо подавшего в отставку Роберта Мугабе станет бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва. Ожидается, что уже в пятницу он будет приведен к присяге в качестве главы государства. В этом статусе он будет находиться у власти до конца срока полномочий Мугабе, которые истекают в конце августа 2018 года, после этого в Зимбабве состоятся президентские выборы.

Участники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Арсен Сулейманов
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Главный бенефициар переворота

Эмерсон Мнангагва, похоже, стал главным бенефициаром случившегося в Зимбабве переворота, в результате которого находящийся 37 лет у власти Роберт Мугабе подал в отставку. И именно смещение Мнангавы с поста вице-президента 6 ноября послужило катализатором последних событий в стране. После того, как Мугабе по просьбе своей жены Грейс уволил Мнангагву, это было воспринято в обществе и среди военных как попытка расчистить ей путь для того, чтобы стать преемником президента.

© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiГрейс Мугабе. Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Грейс Мугабе. Архивное фото

По прозвищу "Крокодил"

Мнангагва достаточно молодой по меркам Зимбабве политик, ему 75 лет. Принадлежит к крупнейшей субэтнической группе народа шона — каранга. Он был одним из ближайших сподвижников Мугабе в партизанской борьбе против правительства белого меньшинства Яна Смита. В 60-х годах он входил в состав действовавшей на востоке Родезии военно-диверсионной группы Crocodile Gang ("Крокодилья банда") из-за чего и получил аналогичное прозвище, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института Африки РАН, эксперт клуба "Валдай" Владимир Шубин. Группа Мнангагвы доставляла оружие и переправляла боевиков в действовавшие в Южной Родезии партизанские отряды.

Танцы и ликование: реакция жителей Зимбабве на отставку президента Мугабе
© Ruptly, Associated Press
Танцы и ликование: реакция жителей Зимбабве на отставку президента Мугабе
"Я не знаю, как в мифологии Зимбабве, но в целом ряде африканских стран крокодил — очень позитивное прозвище. Как у нас медведь или лев. Да, он (Мнангагва — ред.) был участником так называемой Crocodile Gang, группы боевиков, которые действительно совершали нападения, насильственные действия. Насколько были оправданы их объекты, я не берусь судить", — сообщил Шубин.

Самый верный соратник Мугабе

В биографии Мнангагвы есть и арест за участие в подрыве поезда, за что его приговорили к смертной казни, которую заменили на десять лет тюрьмы из-за несовершеннолетия осужденного — ему не было 21 года.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Архивное фото
© REUTERS / Mike Hutchings
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В заключении он занимался самообразованием, смог заочно получить степень бакалавра юриспруденции Лондонского университета, а 1973-1974 годах учился в Университете Замбии. В 1977 году Мнангагву избрали в высшее руководство Африканского национального союза Зимбабве — ЗАНУ.

В первом правительстве независимого Зимбабве Мнангагва занял пост министра госбезопасности. Руководил главной спецслужбой Зимбабве — Центральной разведывательной организацией. Потом он также занимал посты министра юстиции, министра финансов, председателя нижней палаты парламента и министра обороны.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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В 2014 году Мнангагва был назначен первым вице-президентом Зимбабве, в качестве которого курировал вопросы обороны, госбезопасности, юстиции, а также деятельность центробанка. Как верный соратник Мугабе он рассматривался как наиболее вероятный преемник стареющего главы государства.

Не рой яму другому

Однако после назначения Мнангагвы на пост первого вице-президента его политическая карьера оказалась под угрозой. Супруга президента Грейс, которая также намеревалась занять высший государственный пост, призывала своего мужа снять Мнангагву, утверждая, что тот планирует переворот. 6 ноября 2017 года Мугабе сместил Мнангагву с должности. Мнангагва покинул страну из-за опасений за свою жизнь и безопасность своей семьи, а 7 ноября он направил Мугабе открытое письмо, обвинив главу государства в узурпации власти.

Жена президента Зимбабве Грейс Мугабе . Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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Отставкой Мнангагвы были возмущены представители армии, которые не видели Грейс Мугабе в качестве преемницы президента, результатом чего и стал произошедший в Зимбабве переворот, приведший, в конце концов, к отставке Мугабе после импичмента.

"Действительно, мадам Мугабе рвалась к власти. Там создалась группа ее сторонников, хотя иногда говорили, что она кого-то другого собиралась утвердить на этой должности. Я считаю, что никакого серьезного внешнего влияния на произошедшее в Зимбабве не было. Если не считать того, что западные страны все эти годы демонизировали Мугабе и создавали проблемы для развития страны. Это было внутреннее дело ZANU-PF (правящей партии в Зимбабве – ред.), потому что оппозиция сколь бы заметной роли в стране не играла", — сообщил Шубин.

© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiГрейс Мугабе и Эммерсон Мнангагва в Хараре. Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Грейс Мугабе и Эммерсон Мнангагва в Хараре. Архивное фото

Временный президент

Во вторник спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заявил, что правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) выдвинула бывшего вице-президента Мнангагву на пост главы государства, инаугурация намечена на пятницу.

Жители Хараре празднуют отставку президента Зимбабве Роберта Мугабе. 21 ноября 2017
© REUTERS / Mike Hutchings
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Как указал Шубин, в статусе президента Мнангагва будет находиться у власти до конца срока полномочий Мугабе, которые истекают в августе 2018 года, после чего в Зимбабве состоятся президентские выборы.

"Согласно Конституции Зимбабве, в сложившейся ситуации партия, имеющая большинство в парламенте, до окончания полномочий президента имеет право назначить своего президента. Поскольку на пленуме ЦК они уже решили назначить Мнангагву, он до следующих выборов, то есть, до августа 2018 года, может находиться на этом посту", — сообщил эксперт.

При этом Шубин рассчитывает, что отношение к Зимбабве со стороны западных стран после ухода Мугабе улучшится.

"Стабильности должно добавиться, западники должны в меньшей степени заниматься всякими санкциями по отношению к Зимбабве. Кстати, ЕС санкции уже снял, они оставили только санкции против Мугабе и его жены. Что касается США, то они не отменили санкции, потому что у них нет там больших экономических интересов. А у Европы много, особенно по алмазам. То есть, по идее, должны улучшиться международные условия для Зимбабве. Хотя тот же Мнангагва в США тоже в списках состоит, так что при желании они проблемы еще могут создать", — добавил он.

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