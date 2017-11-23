Мосийчук попытался избить Саакашвили тростью в телеэфире

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук чуть не подрались в эфире украинского канала NewsOne из-за спора о коррупции и Степане Бандере — лидере "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*.
Мосийчук спросил у Саакашвили, тот за Бандеру или против. На что политик ответил, что он "за Украину".
"Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров", — сказал Саакашвили.
"Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер, и вас за это преследуют", — заявил член "Радикальной партии".
Добраться до Саакашвили разъяренному Мосийчуку помешал ведущий Василий Голованов, который спиной прикрыл третьего президента Грузии.
При этом Мосийчук добавил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.