Мосийчук попытался избить Саакашвили тростью в телеэфире

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук чуть не подрались в эфире украинского канала NewsOne из-за спора о коррупции и Степане Бандере — лидере "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*.

Мосийчук спросил у Саакашвили, тот за Бандеру или против. На что политик ответил, что он "за Украину".

"Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров", — сказал Саакашвили.

После этого Мосийчук подбежал к бывшему президенту Грузии с тростью.

"Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер, и вас за это преследуют", — заявил член "Радикальной партии".

Добраться до Саакашвили разъяренному Мосийчуку помешал ведущий Василий Голованов, который спиной прикрыл третьего президента Грузии.

При этом Мосийчук добавил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине.

В Грузии, которую политик покинул в 2013 году после инаугурации нового главы государства, против него завели несколько уголовных дел, в том числе о растрате пяти миллионов долларов. Позже Саакашвили получил украинское гражданство и стал главой Одесской областной администрации, но через полтора года подал в отставку. Президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. Несмотря на это, политик вернулся в Киев и выступает за смену власти в стране.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.