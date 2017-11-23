Путин отметил успехи ЕАГ в борьбе с финансированием терроризма

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников 27-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), отметив его авторитетность и успешность в решении задач по пресечению финансирования терроризма, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Приветствую вас на 27-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма", — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что "за прошедшие годы ЕАГ зарекомендовала себя в качестве авторитетной региональной структуры, которая успешно решает задачи по борьбе с отмыванием преступных доходов, пресечению каналов финансирования терроризма, проводит значимую аналитическую работу, направленную на выявление новых вызовов в финансово-экономической области, их нейтрализацию, в том числе через имплементацию международных стандартов ФАТФ".

Также глава РФ отметил, что организация занимает особое место в международной системе подготовки профильных кадров.

Путин выразил убежденность, что тесное взаимодействие всех входящих в ЕАГ стран позволит эффективно противостоять эскалации терроризма и организованной преступности, а также результативно отстаивать общие интересы, содействовать сохранению мира, международной стабильности и безопасности.

"Благодарю вас за плодотворную совместную работу на благо наших государств и народов. Желаю успехов в ответственной и востребованной деятельности", — добавил президент России.