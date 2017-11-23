МЧС России доставило в Донецк и Луганск 500 тонн гуманитарных грузов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Автомобили МЧС России доставили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба министерства.

"В Луганск и Донецк прибыли автомобили, которые привезли свыше 500 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, медикамент, медицинское имущество и детские подарки. Доставка гуманитарной помощи прошла штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все автомобили прошли на российско-украинской границе на двух пунктах пропуска — "Донецк" и "Матвеев Курган" — досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

В настоящее время на складах начинается разгрузка автомобилей в присутствии представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи, в том числе по социально значимым объектам Луганской и Донецкой областей. "Как только последняя машина будет разгружена, все автомобили сразу отправятся в Ростовскую область", — подчеркнул представитель МЧС.

Гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луганской областей оказывается с августа 2014 года. За это время 70 автоколонн МЧС России успешно доставили на юго-восток Украины более 71 тысячи тонн грузов.