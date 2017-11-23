Комитет Госдумы рассмотрит предложение о реагировании на приговор Младичу

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть предложение о необходимости реагирования на приговор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) бывшему командиру армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу.

В ходе пленарного заседания в четверг депутат Госдумы, председатель Общественного комитета России в защиту генерала Младича Павел Дорохин предложил парламентариям рассмотреть формы реагирования на приговор Ратко Младичу.

"Давайте мы такое поручение дадим комитету (по международным делам – ред.), а затем уже комитет выскажет свою точку зрения, по итогам которой мы, возможно, вернемся к этому вопросу", — сказал Володин.

МТБЮ в среду признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, оправдав только в вопросе геноцида боснийских мусульман и хорватов. Обвинительный акт содержал два пункта о геноциде, пять пунктов о преступлениях против человечности, четыре пункта о нарушении законов и обычаев войны. В числе прочего суд признал Младича виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.