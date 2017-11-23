В ЛНР сообщили о поимке украинских диверсантов

ЛУГАНСК, 23 ноя — РИА Новости. Спецслужбы самопровозглашенных ЛНР и ДНР обезвредили в Луганске преступную группу, действовавшую под контролем военной разведки Украины, говорится в заявлении главы МВД ЛНР Игоря Корнета.
Отмечается, что основной задачей группы являлась "подготовка и проведение ряда террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках".
"В настоящее время проводятся оперативно розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявлению их сообщников с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке", — сказано в заявлении.