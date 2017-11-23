Украинским военным разрешили носить усы и бороды

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Министр обороны обороны Украины Степан Полторак утвердил новые правила ношения военной формы одежды и знаков различия вооруженных сил; среди прочего указано, что военные могут носить усы и бороды, если они не мешают выполнению боевых задач, говорится в приказе Минобороны.

"Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых задач разрешается ношение бороды и усов при условии, что они отвечают требованиям гигиены и не мешают использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", — говорится в приказе оборонного ведомства Украины от 20 ноября.

В документе также говорится, как военнослужащим носить головные уборы, одежду и обувь. При этом, согласно приказу, ношение парадной (парадно-выходной) и повседневной формы одежды старого образца и знаков различия к ней разрешается до 1 января 2019 года.

Приказ еще не вступил в силу, это произойдет в день его официального опубликования.