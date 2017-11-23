МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Павел Дорохин предлагает рассмотреть формы реагировать нижней палаты российского парламента на пожизненный приговор сербскому генералу Рато Младичу.
"Вчера, как вы знаете, судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии вынесла обвинительный приговор большому другу России, патриоту Сербии генерал-полковнику Ратко Младичу. Приговор политизированный, тенденциозный. В этой связи я бы хотел попросить обратиться к нашему комитету по международным делам совместно с МИДом рассмотреть возможные формы реагирования Госдумы. И соответствующие документы, обращения мной подготовлены", — сказал на пленарном заседании Госдумы Дорохин, который является председатель Общественного комитета России в защиту Младича.