МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Павел Дорохин предлагает рассмотреть формы реагировать нижней палаты российского парламента на пожизненный приговор сербскому генералу Рато Младичу.

Гаагский трибунал (МТБЮ, Международный трибунал по бывшей Югославии) в среду признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

"Вчера, как вы знаете, судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии вынесла обвинительный приговор большому другу России, патриоту Сербии генерал-полковнику Ратко Младичу. Приговор политизированный, тенденциозный. В этой связи я бы хотел попросить обратиться к нашему комитету по международным делам совместно с МИДом рассмотреть возможные формы реагирования Госдумы. И соответствующие документы, обращения мной подготовлены", — сказал на пленарном заседании Госдумы Дорохин, который является председатель Общественного комитета России в защиту Младича.