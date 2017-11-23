В Тбилиси спецназ не пускает жильцов в дома, где прошла спецоперация

ТБИЛИСИ, 23 ноя — РИА Новости. Спецназ и патрульная полиция все еще мобилизованы около жилого дома, где накануне прошла масштабная спецоперация по ликвидации террористов, и не пускают туда людей, сообщил один из жителей.
"Жители прибыли с утра, чтобы войти в свои дома, но спецназ не разрешает, говорят, ведется тщательна проверка каждой квартиры. Неизвестно, чьи квартиры уцелели, а чьи — нет. Нам даже не удается вывезти машины со двора… это была страшная ночь, все перепуганы",- заявил один из жителей в эфире грузинских телекомпаний.
Еще один очевидец рассказал журналистам, что его семья с малолетними детьми не успела покинуть дом, поэтому им пришлось в течение шестнадцати часов пролежать на полу квартиры.
Уже второй день, по поручению мэрии Тбилиси, районная администрация работает в чрезвычайном режиме, чтобы принять все заявки жителей, чьи квартиры повреждены в результате спецоперации. Мэрия обещала обеспечить пострадавших временным жильем.