В Тбилиси спецназ не пускает жильцов в дома, где прошла спецоперация

ТБИЛИСИ, 23 ноя — РИА Новости. Спецназ и патрульная полиция все еще мобилизованы около жилого дома, где накануне прошла масштабная спецоперация по ликвидации террористов, и не пускают туда людей, сообщил один из жителей.

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии в ночь на среду сообщила, что на окраине Тбилиси проходит контртеррористическая операция. Подозреваемые открыли огонь по спецназу и оказывали сопротивление правоохранителям на протяжении 20 часов. В ходе спецоперации ликвидированы трое из них, один задержан. Один боец спецназа погиб, трое получили ранения.

"Жители прибыли с утра, чтобы войти в свои дома, но спецназ не разрешает, говорят, ведется тщательна проверка каждой квартиры. Неизвестно, чьи квартиры уцелели, а чьи — нет. Нам даже не удается вывезти машины со двора… это была страшная ночь, все перепуганы",- заявил один из жителей в эфире грузинских телекомпаний.

Еще один очевидец рассказал журналистам, что его семья с малолетними детьми не успела покинуть дом, поэтому им пришлось в течение шестнадцати часов пролежать на полу квартиры.

Уже второй день, по поручению мэрии Тбилиси, районная администрация работает в чрезвычайном режиме, чтобы принять все заявки жителей, чьи квартиры повреждены в результате спецоперации. Мэрия обещала обеспечить пострадавших временным жильем.