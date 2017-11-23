Силовики выпустили по ДНР около 100 мин за сутки, заявили в СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (291)

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 100 мин за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.0% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

50.2% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что силовики 25 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов республики.

"Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись четыре раза, выпущено 16 мин, калибром 82 миллиметра — семь раз, выпущено 46 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, еще почти 40 мин было выпущено на мариупольском направлении. Также силовики вели огонь по территории ДНР из гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия, добавили в ведомстве.