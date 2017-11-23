Силовики выпустили по ДНР около 100 мин за сутки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 100 мин за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
46.0%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.2%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись четыре раза, выпущено 16 мин, калибром 82 миллиметра — семь раз, выпущено 46 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, еще почти 40 мин было выпущено на мариупольском направлении. Также силовики вели огонь по территории ДНР из гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия, добавили в ведомстве.