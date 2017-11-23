В Докучаевске при обстреле со стороны силовиков поврежден детский сад

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Четыре дома и здание детского сада получили повреждения в городе Докучаевск в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в четверг в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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"В результате обстрелов получили повреждения в Докучаевске крыша и фасад здания дошкольного учреждения "Ясли-сад №4", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, также повреждены четыре дома по улицам Рабочая и Куйбышева.