В Докучаевске при обстреле со стороны силовиков поврежден детский сад

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (291)

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Четыре дома и здание детского сада получили повреждения в городе Докучаевск в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в четверг в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.0% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

50.2% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

Докучаевск находится у линии соприкосновения в Донбассе, в 40 километрах к югу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В нем проживают около 25 тысяч человек. В городе расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.

"В результате обстрелов получили повреждения в Докучаевске крыша и фасад здания дошкольного учреждения "Ясли-сад №4", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также повреждены четыре дома по улицам Рабочая и Куйбышева.