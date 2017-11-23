Пучдемон отказался от пенсии в 112 тысяч евро, пишут СМИ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от пенсии в размере 112 тысяч евро в год, которая полагается ему, как бывшему руководителю автономии, сообщает агентство Europa Press.

Как сообщили источники агентства, отказ Пучдемона объясняется тем, что он по-прежнему считает себя главой Каталонии. По данным агентства, решение экс-главы Женералитета было принято после того, как министр финансов Испании Кристобаль Монторо дал Пучдемону 10 рабочих дней, чтобы решить, будет ли он подавать запрос на получение пенсии в качестве бывшего руководителя Каталонии.

Согласно законам Каталонии, Пучдемон в качестве экс-главы Женералитета мог бы ежегодно получать пенсию в размере 112 тысяч евро на протяжении четырех лет, что составляет 80% от оклада, получаемого им до ухода с поста.

Также по закону экс-руководители Каталонии по достижению 65-летнего возраста имеют право на получение пожизненной пенсии, состоящей из ежемесячного пособия, равного 60% от ежемесячной зарплаты, получаемой ими во время пребывания на посту.