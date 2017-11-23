АФИНЫ, 23 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Береговая охрана Греции ищет пропавшее в море недалеко от Пилоса (запад Пелопоннеса) судно, на котором, по предварительной информации, находятся 45 беженцев и мигрантов, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

По данным СМИ, один из беженцев позвонил с борта судна по телефону европейских экстренных служб 112 и попросил о помощи, сообщив, что судно оказалось в опасной ситуации из-за поломки двигателя.

В поисках участвуют корабль береговой охраны, рыболовное судно, вертолет военной авиации.