Клинтон обвинила Трампа в подстрекательстве российских хакеров

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в подстрекательстве российских хакеров, искавших на нее компромат. Об этом она заявила в эфире программы Hugh Hewitt Show.

Ведущий задал Клинтон вопрос о скандале, разразившемся в 2015 году. Тогда стало известно, что она, будучи госсекретарем США, пользовалась личным почтовым сервером для служебной переписки.

"Я думаю, что русские, подстрекаемые тогда еще кандидатом в президенты Трампом, конечно же, делали все для того, чтобы найти любую информацию, которая могла бы быть на этом сервере", — убеждена она.

По словам Клинтон, нет никаких сомнений в том, что в ее бытность госсекретарем американские правительственные серверы были под угрозой. Доказательств того, что ее личному серверу тоже что-то угрожало, так и не обнаружили, отметила она.

Политик сказала, что США подвергались кибератакам и других стран — Китая, Ирана, КНДР, однако Россия покусилась на американскую демократию.

"Именно Россия решила атаковать нашу демократию в самое сердце и затем, путем кражи электронных писем и взлома нашей системы регистрации избирателей и выборной системы, превратила информацию в оружие. И хоть убейте, если мы не воспримем это всерьез, они и дальше будут это делать. Это постоянная угроза", — предостерегла бывшая госсекретарь.

Hugh Hewitt Show было посвящено новой книге Клинтон "Что произошло" (What Happened), в которой она описывает предвыборную гонку 2016 года. Бывшая госсекретарь считалась фаворитом, но в итоге проиграла Дональду Трампу.

В книге Клинтон описывает Трампа как "отморозка", утверждает, что Владимир Путин хотел ее проигрыша, и отмечает, что до сих пор окончательно не пришла в себя после поражения на выборах.