Странный шум: ВМС Аргентины рассказали, что может помочь в поисках подлодки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В военно-морских силах Аргентины рассказали, что помочь в поиске пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" может гидроакустическая аномалия, замеченная в районе пропажи судна 15 ноября.

По словам представителя ВМС Энрике Бальби, на место, где засекли шум, отправили суда ВМС, чтобы определить, связана ли гидроакустическая аномалия с пропажей подлодки.

С чего все началось

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Она следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека, а запасы кислорода были рассчитаны на шесть дней в автономном режиме.

Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии, а в 1985-м вошла в состав ВМС Аргентины. Длина подлодки составляет 66 метров, а скорость подводного хода — 25 узлов.

Представитель флота Габриэль Галеацци заявил, что экипаж субмарины сообщал 15 ноября об аварии.

Положительный исход маловероятен

Жизненные возможности экипажа пропавшей субмарины иссякают или могли уже иссякнуть, уверен бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Российский военный считает, что необходимо нарастить поисково-спасательные силы. Однако адмирал выразил сомнения, что исход операции может быть положительным, поскольку субмарину в течение долгого времени не могли обнаружить.

"Первичный поиск, видимо, оказался не совсем точным. Поэтому нельзя расслабляться — надо искать, привлекая все силы, которые необходимы для спасения людей. Воздух для дыхания на лодке еще должен остаться. Но то, что случилось непоправимое, я могу утверждать окончательно. Слишком много времени прошло. Будем говорить, общие жизненные возможности всего экипажа, они иссякли или иссякают", — рассказал РИА Новости Комоедов.

Кроме того, адмирал выразил опасения, что на "Сан-Хуане" могло произойти самое страшное, по его мнению, — пожар. Как сообщил Комоедов, причиной такого исхода могли быть выделения из аккумуляторных батарей с образованием взрывоопасной смеси.

"Но случилось непоправимое. Потому что если лодка действительно лежит на глубине 70 метров, то хотя бы кто-нибудь из экипажа мог попробовать выйти через торпедные аппараты или аварийные люки. Буй бы бросили аварийный, который подавал бы сигналы о местонахождении", — сказал он.

Помимо этого, адмирал Владимир Валуев отметил надежность дизель-электрических субмарин немецкого производства.

"За все время моей службы на Балтике в течение 25 с лишним лет никогда немецкие подводные лодки не терпели аварий, особенно катастрофических", — сообщил он.

Международная помощь

Инцидент с аргентинской подлодкой не оставил равнодушным российское руководство.

Так, президент России Владимир Путин предложил своему коллеге из Аргентины Маурисио Макри использовать российское океанографическое судно для поисково-спасательной операции.

В свою очередь аргентинский лидер выразил слова благодарности в адрес Путина. Лидеры двух стран договорились установить контакт между оборонными ведомствами для проведения спасательной операции. По информации МИД страны, Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисковым работам.

Об оказании помощи заявил и американский лидер Дональд Трамп.

"Я уже давно распорядился помочь Аргентине с поисково-спасательной миссией в связи с исчезновением их подводной лодки, 45 человек на борту, не так много времени осталось. Да пребудет с ними и с народом Аргентины Господь", — написал американский лидер в своем Twitter.

Правильный поиск

Ранее российский адмирал Владимир Валуев высказал мнение по поводу того, каким образом должны идти поиски пропавшей субмарины.

Военный призвал продолжить первичный поиск в районе, где мог произойти инцидент, с помощью магнитных обнаружителей на самолетах, а при улучшении погодных условий приступить к визуальному осмотру водной поверхности с летательных аппаратов. Как считает адмирал, когда наступит хорошая погода, на поверхности воды можно будет заметить масляные пятна, которые укажут на место затопления.

Также Валуев рассказал, как выясняют местонахождение судна после первичных поисков.

"Уточняются крен и дифферент (наклоны на борт и по килю — ред.) подлодки и определяется способ оказания ей помощи. Либо с помощью глубоководного аппарата, который присоединяется к комингс-площадке лодки для выведения на поверхность личного состава. Либо, если крен и дифферент не позволяют аппарату пристыковаться к субмарине, то до глубины 100 метров подводники могут выйти через торпедные аппараты или аварийно-спасательные люки", — сказал адмирал.

Кроме того, Валуев отметил, что с глубины более 100 метров необходимо поднять собственно подводную лодку, применив аварийно-спасательные устройства, в частности, плавучий док, суды-подъемники и понтоны.