Президент Киргизии назначил вице-премьера

БИШКЕК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии в четверг подписал указ о назначении Толкунбека Абдыгулова вице-премьером, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее Абдыгулов занимал должность первого вице-премьера правительства, однако был понижен после решения премьера Сапара Исакова о перестановках в кабмине.

"Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Абдыгулова Толкунбека Сагынбековича вице-премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности", — сообщает пресс-служба.

На прошлой неделе Исаков снял с должности вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева, пробывшего в кресле замглавы правительства менее трех месяцев и перераспределил полномочия между четырьмя своими заместителями. Теперь первый вице-премьер, должность которого остается вакантной, будет отвечать за топливно-энергетический сектор страны, а силовой блок министерств будет подчиняться лично премьеру. Абдыгулов, как и прежде, останется курировать экономический блок, но уже в должности вице-премьера.

Абдыгулову 41 год, он экономист по образованию, окончил университет Северного Техаса и возглавлял Нацбанк страны.

Самый молодой по составу кабмин Исакова принес присягу 7 сентября. Премьеру 40 лет. В конце августа парламент Киргизии в ходе внеочередной сессии поддержал кандидатуру Исакова на пост премьера после отставки Сооронбая Жээнбекова, сложившего полномочия в связи с участием в президентских выборах. Всего в составе правительства Киргизии четыре вице-премьера, один из них – первый.