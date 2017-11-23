В Японии рассказали о возможных рисках при приеме лекарства от гриппа

ТОКИО, 23 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в ближайшее время выпустит указание для больниц и поликлиник в связи с риском "странного поведения" пациентов, прежде всего, детей, употребляющих лекарства против гриппа, сообщило агентство Киодо.

Министерство отмечает, что в прошлом году произошло 54 случая, когда заболевшие гриппом люди, преимущественно дети и подростки, начинали бегать или пытались выпрыгнуть из окна.

Ранее о подобных рисках говорили в связи с лекарством "Тамифлу", известным также под названием "Осельтамивир". Его уже несколько лет в Японии не прописывают подросткам. Теперь же минздрав подчеркивает, что риски распространяются и на тех, кто употребляет "Ланинамивир" и "Релензу" ("Занамивир").

Всего за прошлый год было зафиксировано 38 случаев неадекватного поведения при употреблении "Тамифлу" ("Осельтамивир"), "Релензы" ("Занамивира") – 11, "Ланинамивира" — 5. Министерство здравоохранения рекомендует при употреблении этих препаратов следить за тем, чтобы окна и двери в доме были плотно заперты, а в частных домах, где есть второй этаж, разместить заболевшего гриппом члена семьи на первом этаже.