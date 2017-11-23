Посольство России в Молдавии резко осудило осквернение памятника Пушкину

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российское посольство в Молдавии призвало тщательно расследовать инцидент с осквернением памятника поэту Александру Пушкину в городе Фалешты.

Злоумышленники сломали верхнюю часть памятника — голову и плечи. Возбуждено уголовное дело по статье 228 "Вандализм".

"Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах? Тем более, что осквернение монумента А. С. Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю — господарю Д. Кантемиру", — говорится в заявлении.

Посольство осудило акт вандализма. Как отметили в диппредставительстве, этот памятник символизирует "многовековые связи российского и молдавского народов".

"Призываем молдавские власти оказать содействие в восстановлении монумента. Кощунственная выходка вандалов не должна остаться безнаказанной", — заявили дипломаты.