Трамп распорядился помочь Аргентине найти пропавшую подлодку

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился помочь Аргентине в связи с исчезновением подводной лодки аргентинских ВМС, на которой находились более 40 человек.

"Я уже давно распорядился помочь Аргентине с поисково-спасательной миссией в связи с исчезновением их подводной лодки, 45 человек на борту, не так много времени осталось. Да пребудет с ними и с народом Аргентины Господь", — написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что к поискам пропавшей аргентинской подводной лодки подключился самолет ВМС США. Кроме того, на поиски направлены автономные подводные аппараты военно-морских сил США.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.