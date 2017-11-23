СМИ: задержанные саудовские принцы подвергаются пыткам

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Задержанные представители государственной элиты Саудовской Аравии, включая принцев, подвергаются пыткам в ходе допросов, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Ранее в ноябре Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Первые данные расследования в рамках антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии указали на присвоение более 100 миллиардов долларов в результате коррупционных действий.

"Они бьют их, пытают их, дают им пощечины, оскорбляют их. Они пытаются сломить их волю", — заявил изданию источник, пожелавший остаться неизвестным.

По словам источника, к пыткам причастно американское охранное предприятие Academi, которое является преемником частной военной компании Blackwater. Однако, как заявил представитель Academi, компания не имеет отношения к пыткам.

Как утверждает издание, в допросах может участвовать лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, с помощью которых он пытается раскрыть предполагаемую сеть иностранных чиновников, которые получали взятки от принцев.

По данным газеты, с банковских счетов задержанных было конфисковано порядка 194 миллиардов долларов.