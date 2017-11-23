Из Ниццы не выезжать: сенатору Керимову во Франции предъявили обвинения

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Задержанному во Франции российскому сенатору, предпринимателю Сулейману Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Впоследствии собеседник агентства рассказал, что Керимов не окажется во французской тюрьме, однако бизнесмену необходимо внести залог в пять миллионов евро. Также российский сенатор не сможет покинуть страну.

"Он не будет помещен в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в пять миллионов евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу", — уточнил Жан-Мишель Прэтр.

Адвокат Керимова Никита Сычев не стал комментировать решение французского суда.

"Я устал. Я не спал два дня. Я хочу спать", — сказал юрист. Он также не озвучил, какие меры будут приняты в дальнейшем.

Без паспорта

В Совете Федерации рассказали, что сенатор Сулейман Керимов прибыл во Францию без дипломатического паспорта.

Как отметил источник в ведомстве, документ хранится в специальном отделе Совфеда и выдается парламентариям только в случае приказа о направлении их в служебную командировку. Однако Керимов находился во Франции по личным делам.

При этом в Кремле сообщили, что Керимов отправился за границу с дипломатическим паспортом, и на данный момент ведется активная работа по вопросу его задержания.

"Разумеется, здесь особое значение (имеет — ред.) — то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также добавил, что сенаторский статус и российское гражданство Сулеймана Керимова являются гарантией того, что Москва приложит все усилия для защиты законных интересов парламентария.

"Некрасивый шаг"

Российские политики резко отреагировали на задержание во Франции сенатора Керимова.

В частности, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что инцидент с предпринимателем является "некрасивым шагом".

"Это некрасивый шаг. Дело в том, что даже если они (французы) его остановили не с дипломатическим, а общегражданским паспортом, они все равно прекрасно знали, что это сенатор, обладающий дипломатической неприкосновенностью. Так не поступают по отношению к сенатору такой страны, как Россия", — сказал Джабаров.

Он также отметил, что французские правоохранители должны были подать соответствующие обращения по официальным каналам связи для предъявления претензий к Керимову.

Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов, в свою очередь, назвал задержание российского сенатора в Ницце нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в связи с тем, что Керимов обладает дипломатическим иммунитетом.

Схожее мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который заявил, что французская сторона не имела права задерживать российского предпринимателя. Ранее он также заявил, что предпринимаются все необходимые шаги для освобождения Керимова.

Об активной работе, направленной на освобождение Керимова, заявила и спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Мы в данном случае должны сделать все возможное и невозможное для скорейшего освобождения сенатора Керимова, и мы так и будем действовать, я вас уверяю", — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Кроме того, по словам Матвиенко, российский МИД проводит "интенсивный диалог" по вопросу освобождения сенатора, выразив уверенность, что результаты переговоров будут позитивными.

Однако спикера Совфеда возмутило, что Керимова "грубо" задержали в аэропорту, несмотря на то, что его не разыскивает Интерпол, и ранее в адрес парламентария никаких претензий не поступало. В действии французских властей Матвиенко увидела возможные признаки "охоты на ведьм".

"И вдруг такое задержание грубое в аэропорту. Это заставляет задуматься — не является ли это началом охоты "за ведьмами", не является ли началом охоты за представителями нашего крупного бизнеса, уже даже за политическими, государственными деятелями", — сказала сенатор.

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что задержание российского сенатора на территории иностранного государства носит вопиющий и беспрецедентный характер.

"Россия уже довела до сведения французских властей информацию о том, что Керимов является обладателем дипломатического паспорта. Однако срок его задержания был продлен", — подчеркнул он.

Слуцкий также не исключил, что задержание российского сенатора может быть спланированной провокацией.