Клинтон отвергла обвинения в урановых сделках с Россией

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон отвергла обвинения в том, что она была каким-либо образом причастна к урановым сделкам с Россией.
"Имеют место сознательные усилия по искажению фактов — например, все эти обвинения по Uranium One, которые поддерживают в рабочем состоянии, несмотря на постоянные опровержения — как с трагедией в Бенгази, по которым я дала подробные показания", — сказала Клинтон в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту.
Республиканцы подозревают, что предыдущая администрация Барака Обамы не стала расследовать предполагаемую коррупцию при заключении сделки. Клинтон обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов, после того как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал министерство юстиции за то, что оно не расследует деятельность Клинтон. В то же время спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса расследуют предполагаемое "российское вмешательство" в выборы в США, а также "связи Трампа с Россией", наличие которых опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.
В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Республиканцы подозревали Клинтон в том, что госдеп не обеспечил безопасность граждан США. Парламентское расследование не дало каких-либо результатов.