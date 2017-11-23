Обвиненный в домогательствах американский конгрессмен не уйдет в отставку

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от Мичигана Джон Коньерс, которого обвинили в домогательствах, не уйдет в отставку, заявил адвокат Коньерса Арнольд Рид.

Адвокат заявил, что если бы все, кого обвиняют, ушли в отставку, то освободилось бы столько мест, что это бы решило проблему безработицы. "Господин Коньерс не собирается уходить в отставку. Если бы все, кто имел дело с "предположениями", включая президента, членов палаты представителей и сенаторов, ушел в отставку, то вокруг совсем не осталось бы безработных", — заявил Рид в эфире CNN.

По его словам, Коньерс воспринимает обвинения серьезно, но настаивает на своей невиновности.

"Господин Коньерс невиновен в приставаниях к женщинам, которые об этом заявили. Такого не было", — сказал адвокат.

Ранее портал BuzzFeed сообщил со ссылкой на судебные документы, что Коньерс урегулировал обвинения в сексуальных домогательствах, выплатив своей парламентской помощнице более 27 тысяч долларов из денег налогоплательщиков. Коньерс первоначально заявил, что никаких обвинений не урегулировал, но потом признал факт выплат. Досудебное урегулирование претензий по американскому законодательству не означает признание вины.

Кроме того, еще одна женщина обвиняла Коньерса в домогательствах в 2015-2016 годах. Женщина отказалась от иска после того, как суд не захотел рассматривать его в закрытом режиме, уточняет BuzzFeed.

Наконец, газета Washington Post заявила, что вашингтонский адвокат Мелани Слоун обвинила Коньерса в приставаниях и оскорблениях в 1990-х годах.

Демократ Коньерс, которому 88 лет, был впервые избран в палату представителей конгресса США в 1964 году. Он на данный момент является старейшим членом палаты представителей.

На прошлой неделе Washington Post сообщала, что в течение последних 20 лет правительство выплатило более 17 миллионов долларов для урегулирования жалоб технических сотрудников конгресса.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.