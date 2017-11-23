Обвиненный в домогательствах американский конгрессмен не уйдет в отставку

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от Мичигана Джон Коньерс, которого обвинили в домогательствах, не уйдет в отставку, заявил адвокат Коньерса Арнольд Рид.
По его словам, Коньерс воспринимает обвинения серьезно, но настаивает на своей невиновности.
"Господин Коньерс невиновен в приставаниях к женщинам, которые об этом заявили. Такого не было", — сказал адвокат.
Ранее портал BuzzFeed сообщил со ссылкой на судебные документы, что Коньерс урегулировал обвинения в сексуальных домогательствах, выплатив своей парламентской помощнице более 27 тысяч долларов из денег налогоплательщиков. Коньерс первоначально заявил, что никаких обвинений не урегулировал, но потом признал факт выплат. Досудебное урегулирование претензий по американскому законодательству не означает признание вины.
Наконец, газета Washington Post заявила, что вашингтонский адвокат Мелани Слоун обвинила Коньерса в приставаниях и оскорблениях в 1990-х годах.
Демократ Коньерс, которому 88 лет, был впервые избран в палату представителей конгресса США в 1964 году. Он на данный момент является старейшим членом палаты представителей.
На прошлой неделе Washington Post сообщала, что в течение последних 20 лет правительство выплатило более 17 миллионов долларов для урегулирования жалоб технических сотрудников конгресса.
В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.