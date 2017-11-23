Клинтон нашла вину Обамы в своем проигрыше на выборах президента США

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама, находясь на посту лидера государства два срока, усложнил Хиллари Клинтон задачу победить на выборах 2016 года. С таким заявлением экс-госсекретарь выступила в эфире Hugh Hewitt Show.

Клинтон увидела "вызов" в успехе Барака Обамы на выборах президента Соединенных Штатов в 2008 и 2012 годах.

"Это правда, что ветер истории дует тебе в лицо, когда ты баллотируешься с целью стать преемником сопартийца, который находился на посту президента два срока. Это не просто кампания, отличающаяся от всего, что происходило в нашей политике. Это вызов. Если ты разделяешь многие из идей (предшественника. — Прим.ред.), но также предлагаешь изменения, что я, собственно, и пыталась сделать, то донести до людей второй посыл часто бывает затруднительным", — посетовала она.

Однако Клинтон добавила, что горда работой на посту госсекретаря в 2009-2013 годы.

"Я гордилась тем, что работала в администрации Обамы. Я не была согласна со всем, что решал президент Обама. Но в целом я считаю, что он сделал то, что должен был сделать для спасения экономики, которая, как мы все помним, находилась в отчаянном положении", — отметила экс-госсекретарь.

Хиллари Клинтон проиграла на президентской гонке 2016 года кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Впоследствии она называла различные причины своего поражения.