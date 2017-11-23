МЕХИКО, 23 ноя – РИА Новости. Асдрубаль Чавес, двоюродный брат бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, назначен после коррупционного скандала в среду новым руководителем американского подразделения венесуэльской нефтяной компании PDVSA — Citgo.

Соответствующее решение принято главой страны Николасом Мадуро, сообщает портал Noticias24. Чавес по образованию инженер-химик, в течение нескольких лет он занимал должности в руководстве филиалов PDVSA за границей, а в 2014 году был назначен министром нефти и горнодобывающей промышленности.

В минувший вторник в Венесуэле по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo, в том числе президент компании Хосе Анхель Перейра Руимвик, сообщила генпрокуратура. Причиной для задержания стал подписанный контракт с двумя финансовыми организациями по рефинансированию долга 2014-2015 годов на условиях, невыгодных для PDVSA. В частности, в качестве гарантий было предложено имущество Citgo, а значит, собственность государства.

PDVSA в конце 2016 года заложила "Роснефти" долю в 49,9% в Citgo Petroleum Corp. в качестве обеспечения по сделке, направленной на привлечение финансов. Как написал в конце августа The Wall Street Journal, американские чиновники обеспокоены тем, что "Роснефть" может получить контрольный пакет акций в компании, которая обеспечивает примерно 5% от общего объема мощностей по нефтепереработке в США. Отмечалось, что в результате чиновники попросили президента США Дональда Трампа использовать его полномочия, чтобы помешать завершению сделки.