В Аргентине сообщили о "гидроакустической аномалии" после пропажи подлодки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. "Акустическую аномалию" зафиксировали в районе места пропажи подлодки "Сан-Хуан", сообщает Nacion, ссылаясь на представителя ВМС страны Энрике Бальби.

По его словам, шум, который приняли за "акустическую аномалию", засекли примерно в 48 километрах (30 милях) от места, откуда подлодка "Сан-Хуан" в последний раз выходила на связь в среду на прошлой неделе.

Военный добавил, что на место, где засекли шум, отправили суда ВМС, чтобы выяснить, относится ли "аномалия" к пропаже подводной лодки.

На вопрос, не мог ли шум быть связан с возможным взрывом, Бальби заявил, что "не будет делать догадок" и что "аномалию необходимо изучить".

"Мы не пустим это дело на самотек. У нас критическая ситуация, которая с каждым часом будет только ухудшаться", — подчеркнул представитель аргентинских ВМС.

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Она следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа, субмарина располагала запасом кислорода на шесть дней в автономном режиме.Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.