Экс-командующий ЧФ оценил шансы на спасение экипажа аргентинской подлодки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жизненные возможности экипажа пропавшей подводной лодки военно-морских сил Аргентины "Сан-Хуан" иссякли или иссякают; силы поисково-спасательной операции необходимо нарастить, считает бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
"Первичный поиск, видимо, оказался не совсем точным. Поэтому нельзя расслабляться — надо искать, привлекая все силы, которые необходимы для спасения людей. Воздух для дыхания на лодке еще должен остаться. Но то, что случилось непоправимое, я могу утверждать окончательно. Слишком много времени прошло. Будем говорить, общие жизненные возможности всего экипажа, они иссякли или иссякают", — заявил РИА Новости в четверг Комоедов.
По его мнению, обнаружение магнитометром с самолета ВМС США подводного объекта не свидетельствует о том, что найдена именно субмарина "Сан-Хуан". "Туда еще надо навести силы для того, чтобы выйти на гидроакустический контакт", — пояснил российский адмирал.
Он считает, что, "если на протяжении столь длительного времени лодки нет на связи, она не обнаружена, то возможен печальный исход".
Адмирал отметил надежность дизель-электрических субмарин, построенных в Германии. "За все время моей службы на Балтике в течение 25 с лишним лет, никогда немецкие подводные лодки не терпели аварий, особенно катастрофических", — добавил Валуев.
Ранее президент Аргентины Маурисио Макри пообещал сделать все для поиска подводной лодки "Сан-Хуан". В поисково-спасательной операции участвуют корабли и летательные аппараты Аргентины, Бразилии и США.
Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии, включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.