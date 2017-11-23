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Экс-командующий ЧФ оценил шансы на спасение экипажа аргентинской подлодки

Сюжет:
Инцидент с аргентинской подлодкой (31)
03:1423.11.2017
(обновлено: 03:18 23.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВладимир Комоедов. Архивное фотоВладимир Комоедов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жизненные возможности экипажа пропавшей подводной лодки военно-морских сил Аргентины "Сан-Хуан" иссякли или иссякают; силы поисково-спасательной операции необходимо нарастить, считает бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Uncredited
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По сообщениям аргентинских СМИ, в ходе первичного поиска пропавшей 15 ноября дизель-электрической подводной лодки военно-морских сил Аргентины "Сан-Хуан" самолет базовой патрульной авиации ВМС США во вторник зафиксировал магнитным обнаружителем в Атлантическом океане в 300 километрах от побережья Аргентины на глубине 70 метров металлический объект, к которому направлен подводный аппарат. ВМС Аргентины не подтвердили обнаружение субмарины, сообщив, что запаса кислорода на ее борту экипажу может хватить на 7-10 дней с момента погружения.

"Первичный поиск, видимо, оказался не совсем точным. Поэтому нельзя расслабляться — надо искать, привлекая все силы, которые необходимы для спасения людей. Воздух для дыхания на лодке еще должен остаться. Но то, что случилось непоправимое, я могу утверждать окончательно. Слишком много времени прошло. Будем говорить, общие жизненные возможности всего экипажа, они иссякли или иссякают", — заявил РИА Новости в четверг Комоедов.

По его мнению, обнаружение магнитометром с самолета ВМС США подводного объекта не свидетельствует о том, что найдена именно субмарина "Сан-Хуан". "Туда еще надо навести силы для того, чтобы выйти на гидроакустический контакт", — пояснил российский адмирал.

Он считает, что, "если на протяжении столь длительного времени лодки нет на связи, она не обнаружена, то возможен печальный исход".

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Argentina Navy
ВМС Аргентины заявили о "критической фазе" в поисках подлодки
По словам Комоедова, самое опасное — это пожар на подводной лодке. "Могли быть выделения из аккумуляторных батарей с образованием взрывоопасной смеси. Могли быть другие причины. Но случилось непоправимое. Потому что если лодка действительно лежит на глубине 70 метров, то хотя бы кто-нибудь из экипажа мог попробовать выйти через торпедные аппараты или аварийные люки. Буй бы бросили аварийный, который подавал бы сигналы о местонахождении", — сказал он.

Адмирал отметил надежность дизель-электрических субмарин, построенных в Германии. "За все время моей службы на Балтике в течение 25 с лишним лет, никогда немецкие подводные лодки не терпели аварий, особенно катастрофических", — добавил Валуев.

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри пообещал сделать все для поиска подводной лодки "Сан-Хуан". В поисково-спасательной операции участвуют корабли и летательные аппараты Аргентины, Бразилии и США.

Первая в истории Аргентины женщина-подводник, член экипажа пропавшей подводной лодки Сан-Хуан Элиана Мария Кравчик
© REUTERS / Ministerio de Defensa de Argentina
На борту пропавшей подлодки находится первая женщина-офицер ВМС Аргентины
Подводный корабль перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в пункт базирования Мар-дель-Плата. Во время последнего сеанса связи с субмарины сообщили о возникшей аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии, включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.

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