Адвокат Керимова не стал комментировать решение суда

НИЦЦА (Франция), 23 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Адвокат российского сенатора Сулеймана Керимова, которому в ночь на четверг во Франции были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, Никита Сычев не стал комментировать решение суда, заявив, что хочет спать.

"Я устал. Я не спал два дня. Я хочу спать", — сказал правозащитник.

На вопрос корреспондента РИА Новости о том, какие дальнейшие меры намерены принимать адвокаты, юрист ответил "спать".

После этого адвокат и сопровождавшие его люди в гражданском заблокировали перед российскими журналистами вход на общественную парковку у дворца правосудия Ниццы.

Спустя несколько минут парковку с интервалом в несколько минут покинули два чёрных автомобиля. Пассажир первого, сидевший на переднем кресле, был накрыт пиджаком. Однако Керимов уехал в другой машине. Он сел на заднее сиденье чёрного Mercedes и уехал от суда, не дав никаких комментариев журналистам.

Ранее прокурор Ниццы сообщил РИА Новости, что задержанному во Франции Керимову предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сенатор не будет помещен в тюрьму во Франции, но должен оставаться в стране и оплатить залог в пять миллионов евро, отметил прокурор.

Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в среду, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта, и работа по защите его интересов продолжится.

Ранее официальный представитель МИД Франции заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.