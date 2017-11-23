Адвокат Керимова не стал комментировать решение суда

НИЦЦА (Франция), 23 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Адвокат российского сенатора Сулеймана Керимова, которому в ночь на четверг во Франции были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, Никита Сычев не стал комментировать решение суда, заявив, что хочет спать.
На вопрос корреспондента РИА Новости о том, какие дальнейшие меры намерены принимать адвокаты, юрист ответил "спать".
После этого адвокат и сопровождавшие его люди в гражданском заблокировали перед российскими журналистами вход на общественную парковку у дворца правосудия Ниццы.
Спустя несколько минут парковку с интервалом в несколько минут покинули два чёрных автомобиля. Пассажир первого, сидевший на переднем кресле, был накрыт пиджаком. Однако Керимов уехал в другой машине. Он сел на заднее сиденье чёрного Mercedes и уехал от суда, не дав никаких комментариев журналистам.
Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.
Ранее официальный представитель МИД Франции заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.