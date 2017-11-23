В Чехии возобновили работу четыре энергоблока АЭС "Дукованы"

ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. В ночь на четверг вновь началась подача электроэнергии потребителям с четвертого энергоблока чешской АЭС "Дукованы", который был остановлен 8 ноября на внеплановые ремонтные работы, сообщил журналистам представитель станции Йиржи Бездек.
"Все профилактические контроли оборудования, которые техперсонал проводил после исправления небольшой неплотности во второстепенной части блока, были успешно закончены, энергоблок снова вырабатывает электроэнергию", — сказал Бездек.
Техперсонал станции приступил к постепенному снижению мощности четвертого блока после того, как был обнаружен повышенный приток нерадиоактивной воды в его закрытой дренажной системе. После проведенного контроля блока было принято решение о его неплановой остановке, поскольку ремонтные работы могли быть начаты лишь после охлаждения оборудования. После этого техники, в соответствии с правилами, проконтролировали все остальные подобные системы, дополнил Бездек.
Вторая чешская АЭС, "Темелин", которая находится на юго-западе республики, также была построена по советским проектам, ее коммерческая эксплуатация началась в 2002 году, спустя 17 лет после старта строительства. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Общая мощность обоих блоков в настоящее время составляет 2160 МВт. АЭС "Темелин" также вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике.