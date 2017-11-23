Сенатор Джабаров прокомметировал задержание Керимова

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Задержание в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова — некрасивый шаг, который не украшает французское правосудие, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Это некрасивый шаг. Дело в том, что даже если они (французы) его остановили не с дипломатическим, а общегражданским паспортом, они все равно прекрасно знали, что это сенатор, обладающий дипломатической неприкосновенностью. Так не поступают по отношению к сенатору такой страны, как Россия", — заявил Джабаров газете "Известия".

Он добавил, что если у французских правоохранителей были претензии к российскому сенатору, они должны были подать соответствующие обращения по официальным каналам — через Генпрокуратуру РФ, МИД или посольство. "То, что произошло, не украшает французское правосудие", — сказал Джабаров изданию.

Сообщается, что газета также получила ответ пресс-службы Федерального бюро расследований США на вопрос о причастности к задержанию Керимова "в связи с расследованием "российского досье" в США и действиями спецпрокурора Роберта Мюллера". В Бюро заявили изданию, что "ФБР не подтверждает и не отрицает существования расследований и не может комментировать данный вопрос".

Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в среду, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта, и работа по защите его интересов продолжится.

Ранее официальный представитель МИД Франции заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.