Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет расширили террористический список

КАИР, 23 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет добавили в единый "террористический список" 11 человек и две организации, сообщает саудовское агентство SPA.
В июне эти четыре страны внесли в террористические списки 59 человек и 12 организаций за финансирование терроризма и получение поддержки из Катара. Арабские страны пообещали, что список людей и организаций, поддерживающих терроризм, будет обновляться. В июле к этому списку добавились еще девять человек и девять организаций.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.