Керимову во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов

НИЦЦА (Франция), 23 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, в ночь на четверг предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании этих средств. Сейчас суд примет решение о мере пресечения", — сказал собеседник агентства.

Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце. В среду его доставили в суд для допроса. Согласно процедуре, судебный следователь принимает решение, предъявлять ли задержанному обвинения. В зависимости от этого судья избирает меру пресечения.

"Это может быть и тюремное заключение, а может, его просто отпустят на свободу. Могут отпустить на свободу, но с определёнными условиями — например, под подписку о невыезде", — заявлял ранее прокурор РИА Новости.

МИД России направил официальную ноту французским властям, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в среду, что сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта, и работа по защите его интересов продолжится.

Между тем, ранее официальный представитель французского МИД заявлял, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.

Сулейман Керимов — член Совета Федерации от Дагестана. Занимается бизнесом, контролирует инвестиционный холдинг "Нафта Москва". Он находится на 21-й строчке в рейтинге богатейших предпринимателей по версии журнала Forbes.